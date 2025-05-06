شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السلوفينى يطلب جراديشار من الأهلى خلال فترة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي كريم رمزي أن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم أرسل دعوة رسمية إلى النادي الأهلي لطلب استدعاء المهاجم جراديشار للمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة يورو القادمة.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى، قال ماتياس كراينيك المتحدث الرسمي للاتحاد السلوفيني لكرة القدم: "أرسلنا دعوة للنادي الأهلي بخصوص جراديشار من أجل التحضيرات لبطولة أوروبا، لكن لم يصلنا أي رد من النادي سواء بالموافقة أو الرفض".

وأضاف المتحدث الرسمي للاتحاد السلوفيني في تصريحاته الخاصة لبرنامج رقم 10: "مدرب المنتخب تحت 21 سنة حريص على تواجد اللاعب ضمن القائمة، ولذلك قام باختياره للمشاركة في البطولة وما زلنا ننتظر الرد".

وأشار كريم رمزي، في تصريحاته إلى أن بطولة يورو للشباب القادمة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية الرسمية، وبالتالي الأندية غير ملزمة قانونيًا بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات، وبالتالي يحق للنادي الأهلي رفض طلب الاتحاد السلوفيني، وبالتالي سيتواجد جراديشار مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفة رسمية.