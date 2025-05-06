شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لسيراميكا بدون راحة بعد التعادل أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استئناف التدريبات غداً الثلاثاء على ملعب النادي عقب الانتهاء من مباراة البنك الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 40 نقطة.