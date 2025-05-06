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الزمالك يستعد لسيراميكا بدون راحة بعد التعادل أمام البنك الأهلى

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الزمالك يستعد لسيراميكا بدون راحة بعد التعادل أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد طارق

الإثنين، 05 مايو 2025 11:49 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استئناف التدريبات غداً الثلاثاء على ملعب النادي عقب الانتهاء من مباراة البنك الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة  الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 40 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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