شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى ملعب برج العرب ومؤازرته أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الخميس المقبل، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام المصري في بطولة الدوري.

ومن المقرر يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.