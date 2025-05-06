شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقرر إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات أخرى؛ بسبب مستحقات جايمي باتشيكو مدرب الزمالك الأسبق.

وكان الزمالك قد تعرض منذ أيام لإيقاف قيد بسبب مستحقات لاعبه السابق خالد بوطيب، ويحق لباتشيكو الحصول على 880 ألف دولار.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة الأولى، من كرة عرضية من بنتايك من جهة اليسار قابلها عمر جابر بعرضية أخرى من يمين منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وتعادل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لفريقه في الزمالك من ضربة جزاء عند الدقيقة 70، احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد لمسة يد على ناصر منسي داخل منطقة الجزاء.

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