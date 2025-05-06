شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصري للوشوو كونغ فو، في حصد المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية في نسختها التاسعة التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب بمشاركة 9 دول.

نجح الفراعنة في تحقيق 50 ميدالية متنوعة في الأساليب والساندا بواقع 43 ميدالية ذهبية و 6 ميداليات فضية وميدالية برونزية، ليحصد بذلك الفراعنة كأس البطولة في منافسات الساندا والأساليب فضلا عن الفوز بكأس الترتيب العام.

في منافسات الساندا تمكن المنتخب المصري من التتويج بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية إلى جانب فضية وأخرى برونزية، ليتصدروا جدول الترتيب العام في البطولة، وجاء في المركز الثاني في منافسات الساندا دولة تونس برصيد 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزية، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و3 فضية وبرونزية.

وفي منافسات الأساليب جاءت مصر في المركز الأول برصيد 39 ميدالية متنوعة بواقع 34 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية، ثم جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 25 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و15 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية وفي المركز الثالث جاءت الجزائر برصيد 12 ميدالية بواقع 2 ميدالية ذهبيو و 6 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وجاءت مصر في المركز الأول في الترتيب العام لتحصد كأس البطولة بعد حصد 50 ميدالية متنوعة بواقع 34 ذهبية و6 ميداليات فضية وميدالية برونزية وجاءت تونس في المركز الثاني برصيد 29 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و 15 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية ثم جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بنتائج المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية الأمر الذي أظهر مدى التطور التي شهدته القارة السمراء في رياضة الووشو كونغ فو.

وتابع أنه تلقى إشادات من كافة الوفود المشاركة في البطولة على حُسن التنظيم وإدارة البطولة لتخرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية في تنظيم كافة الأحداث، مقدما الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على حضوره حفل افتتاح البطولة والدعم الذي يقدمه لرياضة الووشو كونغ فو.

وشاركت في البطولة الأفريقية في نسختها التاسعة 9 دول، هي: تونس، الجزائر، المغرب، السنغال، بنين، غينيا، إثيوبيا، كوت ديفوار، بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

وشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي، وتولى المحاسب شريف مصطفى رئاسة اللجنة العليا للبطولة، فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة.