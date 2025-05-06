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موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد التعادل مع البنك الأهلى

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موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد التعادل مع البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة  الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري

الجمعة 9 مايو: الزمالك ضد سيراميكا - 5:00 مساءً، استاد المقاولون العرب بتوقيت مصر والسعودية.

ويُواجه الزمالك مرحلة حاسمة في مشواره هذا الموسم، حيث يتعين عليه تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المتبقية، لإحياء فرصه بالمنافسة على اللقب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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