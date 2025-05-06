شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد التعادل مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.