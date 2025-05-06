شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة سموحة فى مواجهة طلائع الجيش بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبدالعزيز، المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكرة القدم فى نادى سموحة، قائمة فريقه فى مواجهة الطلائع في الدوري المصري.

وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السيسى ودوك ودودو ومحمد كونيه وأبو بكر ليادى ومحمد مكرونة والحبيب أحمد وعبد الكبير الوادي وإسلام جابر ومحمود صابر.

خط الدفاع: هشام حافظ وبركات حجاج وميدو مصطفى ومحمد ربيعة وعبد الرحمن عامر.

خط الهجوم: مصطفى البدرى وكمويل أمادى ومحمد سالم وأحمد إيهاب.

وتعد مباراة سموحة هى المباراة الثانية لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع، بعدما توليه المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.