شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: مباراة البنك الأهلى كانت صعبة.. وتأثرنا بغياب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان جيداً والمنافس لم يهدد مرمانا على الإطلاق، وفي الشوط الثاني سيطرنا على الأمور في بدايته، وتم احتساب ركلة جزاء للمنافس أرى أنها ليست صحيحة، ولم تحتسب لنا لعبة مثلها في المباراة السابقة".



وتابع بيسيرو: "بعدما تقدمنا بالهدف الثاني كنت استعد لإجراء تغيير دفاعي ولكن تلقينا هدف التعادل، وكنا لا نستحق استقبال هذا الهدف".

واستطرد:" ليس من الصواب أن نتراجع بعد أن نسجل هدفاً، وقد يكون التعادل في المباراة السابقة هو ما دفع اللاعبين للتراجع نسبياً لتأمين التقدم، والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك سوى بركلة الجزاء وكرة الهدف الثاني".



واستطرد: "مصطفى شلبي تعرض لإصابة قبل المباراة، ومحمد شحاتة تعرض للإصابة في الشوط الأول، وقائمة الفريق غير مكتملة، وحاولنا الدفاع عن قميص الزمالك والظهور بأفضل مستوى دفاعياً وهجومياً، ولا توجد حلول كثيرة متاحة في الشق الهجومي، وأرى أن الزمالك يستحق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، خاصة أن الفريق حارب بقوة في اللقاء".



وأردف:" سجلنا هدفين في مباراة اليوم وفي أخر 6 مباريات استقبلنا هدفاً وحيداً، ولكن اليوم استقبلنا هدفين".



وشدد جوزيه بيسيرو على أن الزمالك افتقد العديد من اللاعبين للإصابة أمثال أحمد فتوح وأحمد الجفالي ومحمود جهاد.



وعن منافسة الفريق على الدوري قال بيسيرو: "علينا أن نحارب في المباريات المتبقية في المسابقة بالإضافة إلى مباراة نهائي كأس مصر".

وأضاف: "أحيي اللاعبين على إصرارهم لنهاية المباراة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن الزمالك كان الأفضل في معظم فترات المباراة، وإذا لم يستقبل الفريق الهدف الثاني لكانت الأمور تغيرت، وأرى أن ركلة الجزاء المحتسبة للمنافس ليست صحيحة، وغيرت الطريقة بعد الهدف الأول للبنك الأهلي ودفعت بمهاجم إضافي".



وأضاف المدير الفني أن الإدارة تعمل على حل كافة المشاكل ومنها إيقاف القيد، وتركيزه حالياً منصب على تجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وأعرب بيسيرو عن أمنيته بأن يكون جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز، وأن يستعيد الزمالك المصابين كي ينافس الفريق بقوة على لقب الكأس.



واختتم قائلاً: "كنت أتمنى تواجد الجماهير في مباراة اليوم لمؤازرة الفريق ولكن الأمر خارج عن أيدينا".



وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 40 نقطة .