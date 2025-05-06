شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قمة الأهلى والزمالك.. لجنة التظلمات تعلن قرارها الخميس والمباراة لن تعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعها الخميس المقبل لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدورى الممتاز، والتي لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وأكد مسئولو اللجنة إقامة الاجتماع في موعده الخميس المقبل لإعلان قرارات اللجنة النهائية بشأن الأزمة بعد دراسة وفحص التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المباراة لن تُعاد كما تردد مؤخرا، موضحا أن القرارات ستصدر الخميس المقبل، ولن يتم تأجيل إعلان القرارات.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو الجاري مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع، وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.