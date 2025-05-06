7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 ، العديد من الأحداث المهمة على رأسها تعادل الزمالك مع البنك الأهلى فى الدورى المصرى، واستبعاد محمد عبد الله من حسابات منتخب الشباب بسبب مزق العضلة الأمامية.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلى 2- 2 ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

خرج محمد عبدالله لاعب منتخب الشباب من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أسامة نبيه تماما، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أكمل إصابته بمزق في العضلة الأمامية وتأكد غيابه لمدة 4 أسابيع مقبلة.

ديانج مهدد بالغياب عن الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب رفض الخلود السعودى

أصبح موقف المالي أليو ديانج لاعب الأهلي والمعار إلى الخلود السعودي، من تدعيم صفوف الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية محل شك، في ظل رفض ناديه السعودي التخلي عن اللاعب قبل نهاية عقده في نهاية يونيو المقبل.

حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى. يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي للفحص من قبل الجهاز الطبي بعد التعرض للإصابة في مباراة حرس الحدود أمس والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق الأحمر.

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، ضم أحمد مصطفى زيزو لقائمة الفريق فى مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل.

استقر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي على خروج المغربي رضا سليم لاعب الفريق إعارة في الصيف المقبل، فى ظل صعوبة قيد اللاعب بقائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، لاسيما أنه لا يوجد مكان فى قائمة اللاعبين المحترفين فى صفوف الأهلي، بخلاف أن اللاعب سيكون عائدا للتو من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة وحاجته لوقت طويل من أجل تجهيزه للمشاركة ف المباريات.