شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى وسيراميكا يلعبان دور البطولة فى تحديد الفريق المتوج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

صراع مشتعل على صدارة جدول ترتيب الدوري في الساعات الأخيرة، حيث استغل النادي الأهلي تعثر بيراميدز بالجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري بالهزيمة أمام فاركو، ليقلص الفارق في صراع الصدارة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد فوزه على حرس الحدود في نفس الجولة بخماسية نظيفة.

فيما يواصل فريق بيراميدز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، رغم الهزيمة المفاجئة التي تلقاها السماوي في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب سيراميكا والبنك الأهلي دوراً حاسماً في تحديد بطل مسابقة الدوري، خاصة أن الفريقان يواجهان الأهلي وبيراميدز خلال الجولات الأربعة المتبقية في البطولة.

وجاءت مواجهتي البنك الأهلي وسيراميكا مع بيراميدز كالتالي:

1- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

2- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

بينما جاءت مواجهتي البنك الأهلي وسيراميكا مع الأهلي كالتالي:

1ـ سيراميكا - الأهلي ( 5 مساءً) الثلاثاء 13 مايو، على ملعب المقاولون العرب.

2ـ الأهلي - البنك الأهلي (8 مساءً) السبت 17 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

ووفقًا للائحة بطولة الدوري المصري الممتاز في حال تساوي نقاط الفريقين يتم الاحتكام إلى 5 قواعد حيث تنص القاعدة الأولى منهم على التالي: النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلهم، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الأن بفارق 3 أهداف.