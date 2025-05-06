شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الإثنين 5-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل مع نظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الاثنين كالتالي:

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (46 نقطة)

3- زاماليك (40 نقطة)

4- المصري (35 نقطة)

5- البنك الأهلى (33 نقطة)

6- سيراميكا (30 نقطة)

7- فاركو (29 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)