شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ فى منزله لبحث مصير بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

دعا حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعضاء المجلس إلى اجتماع طارئ في منزله، لبحث مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة الزمالك مستقبل بيسيرو، في ظل تراجع مستوى الفريق ونتائجه، مما قد يؤدي إلى فقدان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وعدم التمكن من حصد لقب كأس مصر في المباراة النهائية المقررة يوم 5 من الشهر المقبل.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة الأولى، من كرة عرضية من بنتايك من جهة اليسار قابلها عمر جابر بعرضية أخرى من يمين منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وتعادل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لفريقه في الزمالك من ضربة جزاء عند الدقيقة 70، احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد لمسة يد على ناصر منسي داخل منطقة الجزاء.