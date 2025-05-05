شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مباراتين اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع البنك

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين.

تقدم الزمالك في الدقيقة الأولى، من كرة عرضية من بنتايك من جهة اليسار قابلها عمر جابر بعرضية اخرى من يمين منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وتعادل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لفريقه في الزمالك من ضربة جزاء عند الدقيقة 70، احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد لمسة يد على ناصر منسي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، تقدم الزمالك مجددا عن طريق تمريرة طولية من عبد الله السعيد ابعدها مدافع البنك بشكل خاطيء فقابلها الجزيري بخلفية مزدوجة سكنت يمين المرمى، لكن لم تمر دقيقتان حتى تعاددل البنك بعد كرة عرضية من أحمد ربيع من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية ابعدها الحارس محمد عواد ثم تابعها ياو أنور برأسية اخرى سكنت يسار المرمى.

سيراميكا يهزم بتروجت

في مباراة ثانية، حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

أحرز محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 73، مستغلا خطأ من عمر صلاح حارس بتروجت الذى أخطأ فى إبعاد عرضية مازن ياسر لتجد رأسية محمد بوبو الذى وضعها فى الشباك، وأضاف محمود زلاكة الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 82 بعد تمريرة من بوبو ليضعها زلاكة بسهولة فى شباك عمر صلاح.بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.