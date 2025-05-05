شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع البنك الأهلى 2- 2 ويواصل نزيف النقاط فى سباق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة الأولى، من كرة عرضية من بنتايك من جهة اليسار قابلها عمر جابر بعرضية اخرى من يمين منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وتعادل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي لفريقه في الزمالك من ضربة جزاء عند الدقيقة 70، احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد لمسة يد على ناصر منسي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، تقدم الزمالك مجددا عن طريق تمريرة طولية من عبد الله السعيد أبعدها مدافع البنك بشكل خطأ فقابلها الجزيري بخلفية مزدوجة سكنت يمين المرمى، لكن لم تمر دقيقتان حتى تعادل البنك بعد كرة عرضية من أحمد ربيع من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية أبعدها الحارس محمد عواد، ثم تابعها ياو أنور برأسية أخرى سكنت يسار المرمى.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، ورباعي الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، وفي الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر، وخط الهجوم : ناصر منسي".

بينما لعب البنك الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى، والدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)، والوسط؛ احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولي، وفي الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور".

ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.