شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يهنئ اتحاد السباحة بعد التتويج بكأس بطولة أفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة ومنتخب مصر للسباحة للناشئين، بعد تحقيقه إنجازًا كبيرًا بحصوله على المركز الأول وكأس البطولة في منافسات بطولة أفريقيا للسباحة، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 32 دولة من مختلف أنحاء القارة.

وتمكن سباحو مصر من حصد 30 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و10 برونزية، متفوقين على جميع المنتخبات المشاركة، وفي مقدمتها منتخب جنوب أفريقيا، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 ميدالية.

وجاءت الميداليات الذهبية من خلال تألق عدد من السباحين، أبرزهم: عبد الرحمن فرج في سباقي 100م و50م ظهر، حلا خالد دياب في 400م متنوع، زين هشام حمدي في 100م فراشة، ومحمد أيمن في 200م حرة، إلى جانب إحراز فرق التتابع المصرية لذهبيتين في 4×100م و4×200م حرة رجال.

كما توزعت باقي الميداليات الفضية والبرونزية على مجموعة من الأبطال المتميزين في مختلف السباقات والفئات، ما يعكس تنوع المواهب المصرية وبروز جيل واعد في رياضة السباحة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل دعمها للرياضات الفردية ولبناء أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، وأن هذا الفوز يُعد دليلاً على تميز منظومة إعداد الناشئين والاستثمار في المواهب الشابة.

واختتم الوزير بتوجيه التحية للجهاز الفني واللاعبين وأولياء الأمور، متمنيًا المزيد من النجاحات للمنتخبات الوطنية في المستقبل.