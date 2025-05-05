شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكرس عقدة بتروجت بـ3 انتصارات متتالية هذا الموسم.. 10 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى تكريس عقدته اليوم أمام بتروجت بعد الفوز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

أحرز محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 73، مستغلا خطأ من عمر صلاح حارس بتروجت الذى أخطأ فى إبعاد عرضية مازن ياسر لتجد رأسية محمد بوبو الذى وضعها فى الشباك، وأضاف محمود زلاكة الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 82 بعد تمريرة من بوبو ليضعها زلاكة بسهولة فى شباك عمر صلاح.

الفوز الثالث على التوالى

وواصل فريق سيراميكا للانتصار الثالث على التوالى على فريق بتروجت، حيث حقق الفوز فى الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم عاد للفوز على الفريق البترولى بأربعة أهداف مقابل هدف فى ذهاب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر، قبل أن يفوز اليوم بهدفين نظيفين اليوم، ليسجل 10 أهداف ويستقبل هدفين فى 3 مواجهات.

ومن المنتظر أن تجمع سيراميكا وبتروجت مباراة أخرى هذا الموسم فى إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر، فهل يواصل سيراميكا تكريس العقدة، أم سيكون لبتروجت رد فعل ويحقق الفوز الأول له أمام سيراميكا.

رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.