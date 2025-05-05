شكرا لقرائتكم خبر عن معلول لجماهير الأهلى: "شكرا على تقدير الجميل الذى لن أنساه فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

حرص التونسي علي معلول لاعب الأهلي على توجيه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بعد حالة الدعم الكبيرة التي تلقاها بعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر تحت قيادة عماد النحاس.

وكتب معلول عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "يعجز لساني على التعبير عن مدى شكري لجماهير الأهلي العظيمة التي ساندتني في الصعاب ووثقت بي.. شكرا على تقدير الجميل الذي لن أنساه في حياتي !! كلمات الثناء لا توفيكم حقكم !! ما توفيقي الا بالله وتحفيزكم ودعمكم لي".

وأضاف: "أتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنكم وأنا عند وعدي لكم بأن لا أخذلكم طيلة وجودي في القلعة الحمراء.. كل الحب والتقدير من القلب إلى القلب لجميل العيش بين أناس احتضنوني بإخلاص".



معلول

وشارك معلول بديلا في الدقيقة 70 من عمر مباراة فريقه مباراة حرس الحدود أمس وقدم مستوى مرضيا، وحظى بدعم كبير من قبل جماهير الأهلي، سواء التي تواجدت في المدرجات أو عبر السوشيال ميديا.