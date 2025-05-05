شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى لا يعرف الهزيمة أمام إنبى قبل مواجهة الأربعاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، مواجهة قوية أمام إنبى الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى.

ويأمل تامر مصطفى فى تحقيق الفوز أمام إنبى فى محاولة لإنقاذ الدراويش من الهبوط لدورى المحترفين هذا الموسم، والعودة لسكة الانتصارات مجددا بعد الخسارة من زد والتعادل مع سموحة.

رقم مميز أمام إنبى



ويمتلك تامر مصطفى رقما مميزا فى مواجهاته مع إنبى، حيث لم يعرف الهزيمة أمام الفريق البترولى من قبل، فاز فى مباراة مع مودرن سبورت "فيوتشر" وتعادل فى مباراة مع مصر المقاصة، ويأمل فى المحافظة على هذا السجل من أجل اقتناص النقاط الثلاثة، خاصة أن إنبى من الفرق المتنافسة معه على الهروب من الهبوط.



يفتقد فريق الإسماعيلى، بقيادة تامر مصطفى، جهود لاعبه عبد الرحمن الدح فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري المصري، بعد تعرضه للطرد وحصوله على الكارت الأحمر فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الدراويش مع سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.



وتعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.



وأحرز صامويل أمادى هدف المباراة الأول لسموحة في الدقيقة 27 بعد عرضية مميزة من محمد سعيد مكرونة تخطت كل المدافعين لتجد أمادى ليضعها بسهولة في شباك أحمد عادل عبد المنعم، وتعادل نادر فرج للإسماعيلى في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من محمد عبد السميع ليسدد الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وتسكن شباك الهانى سليمان.