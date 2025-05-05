شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها غياب أشرف دارى عن مباراة الاهلى والمصرى، وحضور زيزو مران المستبعدين فى الزمالك.

ديانج مهدد بالغياب عن الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب رفض الخلود السعودى

أصبح موقف المالي أليو ديانج لاعب الأهلي والمعار إلى الخلود السعودي، من تدعيم صفوف الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية محل شك، في ظل رفض ناديه السعودي التخلي عن اللاعب قبل نهاية عقده في نهاية يونيو المقبل.

تطورات تشهدها أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك مع فريقه، وذلك بعد حضوره تدريبات الفريق أمس الأحد، بعد انقطاع دام لمدة 24 يوما.

حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى. يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي للفحص من قبل الجهاز الطبي بعد التعرض للإصابة في مباراة حرس الحدود أمس والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق الأحمر. خرج محمد عبدالله لاعب منتخب الشباب من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أسامة نبيه تماما، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أكمل إصابته بمزق في العضلة الأمامية وتأكد غيابه لمدة 4 أسابيع مقبلة. كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة بيراميدز وسيراميكا المقرر لها 28 مايو من الشهر الجاري ستقام فى موعدها كما هو، ولا نية للتأجيل.

خرج المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

وصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى مقر النادي للمشاركة فى مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي، التى تقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، ضم أحمد مصطفى زيزو لقائمة الفريق فى مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل. يجهز أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مؤمن شريف لاعب المنتخب لمواجهة تنزانيا الجمعة المقبل، فى ختام الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

استقر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي على خروج المغربي رضا سليم لاعب الفريق إعارة في الصيف المقبل، فى ظل صعوبة قيد اللاعب بقائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، لاسيما أنه لا يوجد مكان فى قائمة اللاعبين المحترفين فى صفوف الأهلي، بخلاف أن اللاعب سيكون عائدا للتو من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة وحاجته لوقت طويل من أجل تجهيزه للمشاركة ف المباريات.