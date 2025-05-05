شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج مهدد بالغياب عن الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب رفض الخلود السعودى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح موقف المالي أليو ديانج لاعب الأهلي والمعار إلى الخلود السعودي، من تدعيم صفوف الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية محل شك، في ظل رفض ناديه السعودي التخلي عن اللاعب قبل نهاية عقده في نهاية يونيو المقبل.

ورغم أن الدوري السعودي "دوري روشن" ينتهي نهاية مايو الجاري، ولكن نادي الخلود يتمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده، وهو ما يهدد مشاركة الدبابة المالية مع الأهلي في مونديال الأندية.

ورغم أن الأهلي كان يترقب عودة ديانج وانضمامه لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن تمسك النادي السعودي باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، قد يحرم اللاعب من التواجد في قائمة الفريق الأحمر بأمريكا.

ويسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة يوم 4 يونيو المقبل، استعدادا لخوض مبارياته في مونديال الأندية والتي يستهلها بمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات مونديال الأندية.