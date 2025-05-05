شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور وحسام عزب حكما تقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصريين محمود عاشور وحسام عزب ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو (VAR) في المباراة المرتقبة بين غانا والسنغال، المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال شهر مايو الجاري.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، في إطار البطولة القارية التي تشهد منافسة قوية بين منتخبات الشباب من مختلف أنحاء القارة، حيث تعد هذه النسخة محطة هامة لاكتشاف المواهب الصاعدة في سماء الكرة الأفريقية.

ويتكوّن طاقم التحكيم من: الحكم الزامبي هيلاري هايامبيا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديانا شيكو تشيشا من زامبيا وويليومسا فيري من إسواتيني، والحكم الرابع: أكونا زينيث ماكالييفا من جنوب أفريقيا، وحكام تقنية الفيديو VAR: المصريان محمود عاشور وحسام عزب.

تأتي هذه المشاركة لتؤكد ثقة الاتحاد الأفريقي في الكفاءة التحكيمية المصرية، وقدرتها على تمثيل القارة في أكبر المحافل الكروية.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

