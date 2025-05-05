شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن صافرة بداية مباراة فريق الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، ورباعي الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، وفي الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر، وخط الهجوم : ناصر منسي".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

بينما يلعب البنك الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى، والدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)، والوسط؛ احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولي، وفي الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور".

وجلس على مقاعد البدلاء: "أحمد صبحى، داو سيريل، احمد ياسر ريان، محمد بسيوني ، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو".

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع المصري فى الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تاريخيا، التقى الزمالك والبنك الأهلى في 10مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 7 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

على صعيد بطولة الدوري المصري، لعب بيسيرو 7 مباريات مع الزمالك حتى الآن، ومباراة البنك الاهلى الليلة ستكون الثامنة له مع الفارس الأبيض، واستطاع الفوز في 3 مواجهات (ضمنهم الانتصار الاعتباري ضد الأهلي) بينما تعادل 4 مرات، ليفقد 8 نقاط ممكنة منذ تولي المهمة، في المقابل حصد 13 نقطة.

وبعد 16 مباراة في كل البطولات، حقق بيسيرو الفوز في 7 مباريات مع الزمالك، بينما تعادل 7 مرات، وخسر مرتين، وودع من بطولتين، هما الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما لا يزال ينافس على لقب كأس مصر، ويحتفظ بآماله في صراع الدوري الممتاز.