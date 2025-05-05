شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على لافيينا 3 - 2 فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

حقق المقاولون العرب فوزا صعبا خارج ملعبه على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب في الجولة 34 من دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 31 نقطة في المركز السابع عشر، كما فاز أبو قير للأسمدة في اللحظات الأخيرة على بلدية المحلة بهدف نظيف ليستمر في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

في الوقت نفسه فاز كهرباء الإسماعيلية على وى بثلاثية نظيفة ليستمر في المركز الرابع ومطاردة أبو قير للأسمدة برصيد 64 نقطة، بينما تعادل راية مع أسوان بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.