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منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض المران الأول فى فرنسا بحضور السفير.. صور

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  • منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض المران الأول فى فرنسا بحضور السفير.. صور 1/5
  • منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض المران الأول فى فرنسا بحضور السفير.. صور 2/5
  • منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض المران الأول فى فرنسا بحضور السفير.. صور 3/5
  • منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض المران الأول فى فرنسا بحضور السفير.. صور 4/5
  • منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يخوض المران الأول فى فرنسا بحضور السفير.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الإثنين أول مران للمنتخب الوطنى للكرة النسائية تحت 20 عاما على الملعب الرئيسي بمركز كليرفونتين الوطني بفرنسا، ضمن معسكر الإعداد الخارجي للفريق الذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لكرة القدم.

شهد المران حضور إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة والمسؤولة عن ملف الكرة النسائية، والسفير المصري بفرنسا علاء يوسف وحرمه، والسكرتير العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد الفرنسي وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بالمستوى الفني والبدني للاعبات، مشيدين بالروح الإيجابية والانضباط والالتزام الذى ظهرن عليه خلال التدريب.

وانطلق المعسكر بتبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، حيث قدمت إيناس مظهر درع الاتحاد المصرى إلى السكرتير العام للاتحاد الفرنسي السيدة جويل مونلويس، تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين وتبادل الطرفان الترحيب، وقدم الجانب الفرنسى لإيناس مظهر والسفير المصرى قميص المنتخب الفرنسي.

وانطلق التدريب الصباحي بجلسة إحماء خفيفة، ركز خلالها الجهاز الفني الفرنسي والمصرى على أهمية الاستمتاع بكرة القدم، وضرورة دخول اللاعبات أرض الملعب بابتسامة وشغف، كما أقيمت مباراة استعراضية شارك فيها أعضاء من وزارة الخارجية الفرنسية، في إطار تعزيز التعاون والتقارب الثقافي والرياضي بين الجانبين.

أما التدريب المسائي، فقد تم تحت إشراف مدربين من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من بينهم أحد أعضاء الجهاز الفني الفائز بكأس العالم 2018، بالتعاون مع الجهاز الفني المصري.. وركز المران على مفاهيم الاستحواذ والعوامل التى تؤثر بشكل ايجابي في الأداء الجماعي، ضمن خطة تطوير الأداء الفني للفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

من جانبها، أعربت أميرة يوسف المدير الفني للمنتخب عن سعادتها بالأجواء الأوروبية المميزة التي تحيط بالمعسكر، مؤكدة أن مثل هذه التجارب تُعد فرصة ثمينة للاحتكاك الثقافي والفني وتطوير أداء اللاعبات بما يليق بمنتخب مصر تحت 20 سنة، وتحقيق نتائج مشرفة في الفترة القادمة.

 

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منتخب الناشئات 

 

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منتخب الناشئات فى فرنسا 

 

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السفير الفرنسى 

 

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جانب من المران 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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