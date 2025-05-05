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الامارات | اتحاد كرة القدم يوقف طاقم تحكيم مباراة العين والجزيرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | اتحاد كرة القدم يوقف طاقم تحكيم مباراة العين والجزيرة 1/2
  • الامارات | اتحاد كرة القدم يوقف طاقم تحكيم مباراة العين والجزيرة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة فريقي العين والجزيرة في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت أمس الأحد في استاد هزاع بن زايد وانتهت بالتعادل 1-1.
وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي اليوم الإثنين: "يأتي القرار حسب اللوائح الداخلية لإدارة الحكام".

وكانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة قد أسندت إدارة المباراة إلى طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة ناصر العلي، والمساعدين عامر عبدالله وحميد القيواني، فيما راقب المباراة محمد الجلاف.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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