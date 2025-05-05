الامارات | ماذا قال مدرب إنتر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب انتر الإيطالي سيموني إنزاغي عن موقف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن "النيراتزوري" من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام برشلونة (الثلاثاء الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض الإنتر في ملعب سان سيرو في ميلان.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين: "لوتارو مارتينيز لم يتدرب مع الفريق منذ مباراة الذهاب أمام برشلونة"، مضيفاً: "سنقرر موقف مشاركة لاوتارو وبنجامين بافارد بعد مناقشة الجهاز الطبي، ولم نحدد التشكيل الذي سنخوض به المباراة".

وكان لاوتارو مارتينيز قد غادر ملعب مباراة الذهاب أمام برشلونة متأثراً بالإصابة وحل الإيراني مهدي طاريمي بدلا منه، في وقت أظهرت الفحوصات الطبية أن لاوتارو مصاب بإجهاد في عضلات الفخذ الأيسر.

وأضاف إنزاغي: "سنواجه خصما قويا وعنيدا ونحتاج إلى كامل تركيزنا، ولدينا حماس وثقة كبيرة بأنفسنا قبل مواجهة برشلونة".

وتطرق لمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين على ملعب لويس كومبانيس، وقال: "ارتكبنا أخطاء في مباراة الذهاب أدت إلى استقبالنا 3 أهداف، يجب أن نركز على إيقاف لامين جمال دون إغفال بقية لاعبي برشلونة".