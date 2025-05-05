دوري أبطال أوروبا: لاوتارو في سباق مع الوقت للمشاركة ضد برشلونة (إينزاغي)

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : يخوض الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس سباقا مع الوقت لخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء ضد مضيفه برشلونة الإسباني، حسب ما ذكر مدرب إنتر الإيطالي سيموني إينزاغي الإثنين في مؤتمر صحافي.

ولم يلعب قائد "نيراتزوري" منذ تعرضه لتمزق بعضلات الفخذ الخلفية في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي التي انتهت بتعادل مشوق 3 3.

وبالإضافة إلى مارتينيس، يحوم شك حول مشاركة زميله المدافع الفرنسي بنجامان بافار.

وسجل بطل العالم مارتينيس سبع مرات في المسابقة القارية المرموقة هذه السنة، بينها مبارتا ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ الألماني.

قال إينزاغي "سنقرر مع الجهاز الطبي واللاعبَين، لأنه يتعين عليهما أيضا إبلاغنا عن جاهزيتهما".

تابع "شارك بافار أمس في الجزء الأول من التمارين وشعر بأنه بحال جيدة، لذا سنرى. لم يتدرب لاوتارو منذ المباراة الأخيرة مع برشلونة، لذا فلننتظر كيف سيكون اليوم وسنقرر".

وأضاف إينزاغي ان مارتينيس سيتم اختياره فقط بحال قدرته على المشاركة منذ البداية "من غير المرجح أن يساعدنا لاعب في آخر 25 دقيقة إذا لم لم يكن قادرا على استهلال المباراة".

وأقرّ إينزاغي ان إيقاف الموهبة الشابة لامين جمال سيكون أولوية، بعد تألق اللاعب المغربي الجذور ذهابا وتسجيله هدفا رائعا قلّص الفارق في الشوط الأول بالإضافة إلى إصابته العارضة مرتين "سيكون صعبا جدا، يجب أن نمنعه من تسلّم الكرة لكن هذا مستحيل تقريبا في كرة القدم الحديثة".