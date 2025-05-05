شكرا لقرائتكم خبر عن محطات أزمة زيزو مع الزمالك.. استبعاد وانقطاع وشكوى وتحويل للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

تطورات تشهدها أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك مع فريقه، وذلك بعد حضوره تدريبات الفريق أمس الأحد، بعد انقطاع دام لمدة 24 يوما.

وشهدت الأزمة بين زيزو والزمالك عدة مراحل، بداية من الانقطاع عن التدريب مرورا بتقديم شكاوى، وتخلف عن التحقيقات، وكذلك العودة مرة أخرى للتدريب، وهذا ما نرصده في السطور التالية:

استبعاد من التدريبات بعد التصريحات المسيئة

استبعد الجهاز الفني للزمالك زيزو من قائمة التي مباراة ستيلينيوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب أزمة تجديد اللاعب مع الزمالك والتي تزامنت مع انتشار أنباء قوية عن توقيع زيزو للأهلي، بالإضافة إلى تصريحاته المسيئة التي أدلى بها عن مفاوضات الزمالك معه للتجديد.

تقديم شكوى للمطالبة بالمستحقات

تقدم الزمالك بشكوى لدى اتحاد الكرة ضد الزمالك لمطالبة بمستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 70 مليون جنيه، على خلفية استبعاده من المباراة، في الوقت الذى خرج فيه مسئولو الزمالك بأن اللاعب مستحقاته المتأخرة لن تتخطى الـ9 ملايين جنيه.

تحويل زيزو إلى التحقيق

قرر مسئولو نادى الزمالك تحويل أحمد مصطفى زيزو إلى التحقيق، وتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى اللاعب بمحل إقامته، ولم يحضر اللاعب في الموعد، ووفقا للائحة تم إرسال خطاب للمرة الثانية على محل إقامة اللاعب بالمنيا وتخلف عن الحضور أيضا، ثم تحويل للتحقيق للمرة الثالثة، وغاب عنه أيضا.

زيزو يطالب بالتعهد وعدم التعرض

اشترط زيزو ومحاميه تعهد مجلس الزمالك، بعدم التعرض للاعب، من جانب الجماهير بالنادى حال حضوره للتحقيق، وهوما رفضه المجلس في ظل عدم تعرض اللاعب أي مضايقات طوال الفترة التي قضاها داخل النادى.

اللاعب يشكو الزمالك لاتحاد الكرة

تقدم أشرف عبد العزيز محامى زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الزمالك لترويعه وتخويفه لعدم تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما نفاه مسئولو الزمالك.

اللاعب يعود إلى التدريبات

عاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، إلى التدريبات أمس الأحد، بعد انقطاع دام 25 يوما، وخاض تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب، وخروجه من قائمة مباراة الفريق أمام البنك الأهلى.

الزمالك يشكو زيزو للجنة الانضباط

تم تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد اللاعب وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي، وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمة من المنافسة على البطولات التي يشارك فيها الزمالك، كما تم تغريم اللاعب 200 ألف جنيه على التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بعد عودته للتدريبات.