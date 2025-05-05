شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا بوبو يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة بتروجت وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد رضا بوبو لاعب وسط سيراميكا، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام بتروجت، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

ونجح محمد رضا بوبو فى تسجيل هدف سيراميكا الأول، كما صنع الهدف الثانى لزميله محمود زلاكة، بالإضافى إلى صناعة هدف لفخرى لاكاى تم إلغاؤه بداعى التسلل.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

أحرز محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 73، مستغلا خطأ من عمر صلاح حارس بتروجت الذى أخطأ فى إبعاد عرضية مازن ياسر لتجد رأسية محمد بوبو الذى وضعها فى الشباك، وأضاف محمود زلاكة الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 82 بعد تمريرة من بوبو ليضعها زلاكة بسهولة فى شباك عمر صلاح.بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وشهدت المباراة 3 إصابات قوية لكل من أحمد بحبح لاعب بتروجت وإبراهيم محمد وسعد سمير، خرجوا جميعا على إثر هذه الإصابات ولم يستطيعوا استكمال المباراة.

وأشهر الحكم حمادة القلاوى الكارت الأحمر للاعب بتروجت توفيق محمد بعد اعتدائه بالضرب على إسلام عيسى فى الدقيقة 45، كما أنذر الحكم إسلام عيسى لاعب سيراميكا.