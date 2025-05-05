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الإصابة تبعد مصطفى شلبى عن الزمالك أمام البنك الأهلي

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الإصابة تبعد مصطفى شلبى عن الزمالك أمام البنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 05 مايو 2025 07:21 م

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مصطفى شلبي لاعب الأبيض يعاني من آلام في عضلة السمانة، ما أبعده عن مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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