شكرا لقرائتكم خبر عن الونش والجزيري على دكة بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي جوزيه بيسيرو عددا من اللاعبين على دكة بدلاء فريق الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وكان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري فى الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تاريخيا، التقى الزمالك والبنك الأهلى في 10مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 7 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

على صعيد بطولة الدوري المصري، لعب بيسيرو 7 مباريات مع الزمالك حتى الآن، ومباراة البنك الاهلى الليلة ستكون الثامنة له مع الفارس الأبيض، واستطاع الفوز في 3 مواجهات (ضمنهم الانتصار الاعتباري ضد الأهلي) بينما تعادل 4 مرات، ليفقد 8 نقاط ممكنة منذ تولي المهمة، في المقابل حصد 13 نقطة.

وبعد 16 مباراة في كلا البطولات، حقق بيسيرو الفوز في 7 مباريات مع الزمالك، بينما تعادل 7 مرات، وخسر مرتين، وودع من بطولتين، هما الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما لا يزال ينافس على لقب كأس مصر، ويحتفظ بآماله في صراع الدوري الممتاز.