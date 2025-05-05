شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يقود هجوم الزمالك ضد البنك الأهلى في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جوزيه بيسير المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقهى لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وكان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري فى الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تاريخيا، التقى الزمالك والبنك الأهلى في 10مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 7 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

على صعيد بطولة الدوري المصري، لعب بيسيرو 7 مباريات مع الزمالك حتى الآن، ومباراة البنك الاهلى الليلة ستكون الثامنة له مع الفارس الأبيض، واستطاع الفوز في 3 مواجهات (ضمنهم الانتصار الاعتباري ضد الأهلي) بينما تعادل 4 مرات، ليفقد 8 نقاط ممكنة منذ تولي المهمة، في المقابل حصد 13 نقطة.

وبعد 16 مباراة في كلا البطولات، حقق بيسيرو الفوز في 7 مباريات مع الزمالك، بينما تعادل 7 مرات، وخسر مرتين، وودع من بطولتين، هما الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما لا يزال ينافس على لقب كأس مصر، ويحتفظ بآماله في صراع الدوري الممتاز.