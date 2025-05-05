شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على بتروجت بثنائية نظيفة فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

أحرز محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 73، مستغلا خطأ من عمر صلاح حارس بتروجت الذى أخطأ فى إبعاد عرضية مازن ياسر لتجد رأسية محمد بوبو الذى وضعها فى الشباك، وأضاف محمود زلاكة الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 82 بعد تمريرة من بوبو ليضعها زلاكة بسهولة فى شباك عمر صلاح.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وشهدت المباراة 3 إصابات قوية لكل من أحمد بحبح لاعب بتروجت وإبراهيم محمد وسعد سمير، خرجوا جميعا على إثر هذه الإصابات ولم يستطيعوا استكمال المباراة.

وأشهر الحكم حمادة القلاوى الكارت الأحمر للاعب بتروجت توفيق محمد بعد اعتدائه بالضرب على إسلام عيسى فى الدقيقة 45، كما أنذر الحكم إسلام عيسى لاعب سيراميكا.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني

خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان عثمان

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - جاستيس آرثر - محمد توني - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - محمود زلاكة.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، توفيق محمد، أحمد بحبح

الوسط: حامد حمدان، رشاد المتولى، بدر موسى، أدهم حمدان

الهجوم، شيكودى جبريل، إيمانويل لاكى

البدلاء: محمد خليفة، إسلام عبد الله، عبد العزيز السيد، خالد أبو زيادة، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا، إسلام هشام، محمد على، مصطفى الجمل