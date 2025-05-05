شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويلاقي فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى وجاء التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو).

خط الوسط؛ أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، داو سيريل، احمد ياسر ريان، محمد بسيوني ، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار ، جريندو.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الزمالك والبنك الأهلي، في المرحلة الأولى من الدوري، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



يحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وكان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري فى الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تاريخيا، التقى الزمالك والبنك الأهلى في 10مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 7 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

على صعيد بطولة الدوري المصري، لعب بيسيرو 7 مباريات مع الزمالك حتى الآن، ومباراة البنك الاهلى الليلة ستكون الثامنة له مع الفارس الأبيض، واستطاع الفوز في 3 مواجهات (ضمنهم الانتصار الاعتباري ضد الأهلي) بينما تعادل 4 مرات، ليفقد 8 نقاط ممكنة منذ تولي المهمة، في المقابل حصد 13 نقطة.

وبعد 16 مباراة في كلا البطولات، حقق بيسيرو الفوز في 7 مباريات مع الزمالك، بينما تعادل 7 مرات، وخسر مرتين، وودع من بطولتين، هما الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما لا يزال ينافس على لقب كأس مصر، ويحتفظ بآماله في صراع الدوري الممتاز.