شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ربيعة لتحديد مدة غيابه بعد الإصابة في مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي للفحص من قبل الجهاز الطبي بعد التعرض للإصابة في مباراة حرس الحدود أمس والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق الأحمر.

وتعرض رامي ربيعة للإصابة، قبل أن يغادر الملعب ويشارك مصطفى العش بدلاً منه، حيث فضل الجهاز الفني إراحة ربيعة بعد شكواه من إصابة عضيلة، خشية من تفاقم الإصابة.

وخرج المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

تعرض أشرف داري لإصابة في مباراة الأهلي وبتروجت التي أقيمت باستاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة لمرحلة الحسم ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2.

الفحوصات أثبتت إصابة أشرف داري بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وحسب الأنباء الواردة من الأهلي ، فإن المدافع المغربى يحتاج إلى أربعة أسابيع للتعافي من الإصابة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.