شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل إلى استاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الإثنين في إطار الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعمليات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والبنك الأهلي، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى لقاء مثيرة تحكيمياً.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

ويدخل الزمالك المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد التعادل فى المباراة الماضية أمام المصرى وتأزم موقفه فى جدول الدورى وموقفه من المنافسة على لقب الدورى، ويستعيد الزمالك خدمات الثنائى محمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج بعد انتهاء الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، حيث غاب اللاعبان عن المباراة الأخيرة أمام المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.