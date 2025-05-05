شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل هدف فى الشهر والان مع تفاصيل الخبر

فتح نادى الزمالك باب التصويت لجائزة هدف الشهر، والمقرر أن يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار الهدف المفضل لديها خلال شهر أبريل.

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية عبر فيس بوك، "جائزة الهدف الأفضل ما هو هدفنا الأفضل فى شهر أبريل ؟".

ويحل فريق الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى البنك الأهلى باستاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم الدوري "دورى nile".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.