شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يبحث عن صدارة الهدافين أمام البنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت فرصة ناصر منسى لاعب فريق الزمالك للحفاظ على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى، فى ظل تعثر إمام عاشور مع فريقه أمس أمام حرس الحدود، حيث لم يسجل أهدافا خلال اللقاء، فى الوقت الذى يستعد ناصر منسى للمشاركة مع فريقه فى مباراة اليوم أمام البنك الأهلى ببطولة الدورى.

ويلتقى الزمالك مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء اليوم بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

وحال تسجيل ناصر منسى هدفا خلال مباراة اليوم سيصل إلى الهدف العاشر ويحلق بصدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن إمام عاشور وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلى، حال تعثر فيصل أيضا فى مباراة اليوم.

ويتصدر ناصر منسى صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 9 أهداف، بالتساوى مع إمام عاشور لاعب الأهلى، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلى.

