شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بتروجت وسيراميكا.. فرص مهدرة وطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين بتروجت وسيراميكا، فى المباراة المقامة حاليا باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

وحرمت العارضة بتروجت من التقدم بالهدف الأول بعدما منعت رأسية بدر موسى من الوصول لشباك سيراميكا فى الدقيقة 11، بينما رد سيراميكا بانفراد من مروان عثمان الذى أطاح بالكرة فوق العارضة.

وأنقذ عمر صلاح حارس بتروجت فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة قوية من فخرى لاكاى الذى استلم عرضية محمد شكرى وسددها بطريقة رائعة ليتصدى حارس بتروجت فى الدقيقة 26 ليحافظ على نظافة شباكه.

وأشهر الحكم حمادة القلاوى الكارت الأحمر للاعب بتروجت توفيق محمد بعد اعتدائه بالضرب على إسلام عيسى فى الدقيقة 45، كما أنذر الحكم إسلام عيسى لاعب سيراميكا.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني

خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان عثمان

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - جاستيس آرثر - محمد توني - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - محمود زلاكة.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، توفيق محمد، أحمد بحبح

الوسط: حامد حمدان، رشاد المتولى، بدر موسى، أدهم حمدان

الهجوم، شيكودى جبريل، إيمانويل لاكى

البدلاء: محمد خليفة، إسلام عبد الله، عبد العزيز السيد، خالد أبو زيادة، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا، إسلام هشام، محمد على، مصطفى الجمل