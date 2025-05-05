شكرا لقرائتكم خبر عن مزق فى العضلة الأمامية ينهى مشوار محمد عبد الله مع منتخب الشباب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

خرج محمد عبدالله لاعب منتخب الشباب من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أسامة نبيه تماما، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أكمل إصابته بمزق في العضلة الأمامية وتأكد غيابه لمدة 4 أسابيع مقبلة.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثالثا بثلاث نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً يسعى لتصحيح أوضاعه ومضاعفة آماله في بلوغ الدور الثاني في كأس أمم إفريقيا للشباب، عندما يواجه منتخب زامبيا على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المسابقة التي انطلقت في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الحالي بمشاركة 13 منتخباً يتوج أحدها باللقب ويتأهل مع المنتخبات الثلاثة الأخرى الصاعدة للمربع الذهبي لكأس العالم التي تقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.