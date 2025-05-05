شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف ترجح كفة الأهلي فى التتويج بالدوري حال التساوي مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

استغل النادي الأهلي تعثر بيراميدز فى الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري بالهزيمة أمام فاركو، ليقلص الفارق في صراع الصدارة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد فوزه على حرس الحدود في نفس الجولة بخماسية نظيفة.

فيما يواصل فريق بيراميدز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، رغم الهزيمة المفاجئة التي تلقاها السماوي فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووفقًا للائحة بطولة الدوري المصري الممتاز، فى حال تساوي نقاط الفريقين يتم الاحتكام إلى 5 قواعد، حيث تنص القاعدة الأولى منها على التالي: النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلها، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الآن بفارق 3 أهداف.

بينما جاءت باقي القواعد كالتالي:

2ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

3ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4ـ النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5ـ في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة.