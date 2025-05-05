شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك الأهلى 6.73 مليون يورو.

ويفتقد الزمالك خدمات كل من احمد فتوح ومحمود جهاد بالاضافة الى محمود شيكابالا و احمد حمدى ، حيث يغيب فتوح لاصابته بمزق فى عضلة السمانة، و يغيب جهاد لمعاناته من شد فى العضلة الخلفية، فى المقابل جارى تأهيل شيكابالا وحمدى.

بينما على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم، منتشياً بعد الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويقود طارق مصطفى، فريقه خلال مباراة الزمالك بالدوري، من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ 3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.