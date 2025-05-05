شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة البنك الاهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء اليوم مباراة الزمالك والبنك الأهلي ببطولة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثيرة تحكيمياً.

ويقود محمود ناجي لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيمياً ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثاني، وسيد شعبان حكما رابعا.

ويُدير الحكم محمد الشناوي غرفة تقنية الفيديو "VAR"، بينما يساعده عمر فتحي.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية التي يحكمها محمود ناجى للزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى ناجي تحكيم مواجهة مودرن سبورت ضد الزمالك والتي فاز بها الأول بهدف دون رد.

ستكون مباراة اليوم هي الحادية عشرة التى يدير فيها محمود ناجى مباراة للزمالك بعد 10 لقاءات سابقة كلهم كانوا فى الدورى، حيث فاز الزمالك في 5 مباريات وتعادل مرتين وهزم فى 3 مباريات.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

كان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري في الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.