شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 7 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى الليلة.. أبرزهم زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع البنك الأهلى، مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز. ويدخل الزمالك المباراة مفتقداً لاعبين لاعبين، على رأسهم أحمد مصطفى زيزو، والذى عاد لحضور تدريبات فريقه، إلا أن المدير الفني فضل عدم دخوله قائمة المباراة لعدم الجاهزية فى ظل تغيبه عن التدريبات لمدة 24 يوماً.

كما يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد حمدى لخضوعهما لبرنامج تأهيلى، بالإضافة إلى محمد عبد الشافى لعدم الجاهزية، ويغيب أحمد الجفالى أيضا ومحمود جهاد وأحمد فتوح للإصابة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.