شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: مباراة بيراميدز وسيراميكا فى موعدها 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة بيراميدز وسيراميكا المقرر لها 28 مايو من الشهر الجاري ستقام فى موعدها كما هو، ولا نية للتأجيل.

وقال مصدر مسئول برابطة الأندية، إن جدول الدور الثاني تم وضعه منذ عدة أشهر، وملتزمون بالمواعيد، ولا نية للتأجيل لإنهاء الدوري في موعده، وأيضاً لوجود ارتباطات أخرى، كما أنه لم تصلنا أي مخاطبات حتى الآن.

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، قد كشف عن نية ناديه للتقدم بطلب لـ رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، من أجل تأجيل مواجهة سيراميكا في الدوري وذلك بسبب ضيق الوقت قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة (3-2) ، فى إياب نصف نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة. وتعادل الفريقان بدون أهداف فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا، ليضرب بيراميدز موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي فى نهائي البطولة.

مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز تقام 24 مايو الجاري فى ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، بينما تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.