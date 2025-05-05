شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك فى الدوري قبل مواجهة البنك الأهلي الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

البنك الاهلي ضد الزمالك.. ترتيب الفريقين

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

وكان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري فى الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مباريات الزمالك القادمة

1- البنك الأهلي.. الإثنين 5 مايو.

2- سيراميكا.. الجمعة 9 مايو.

3- بيراميدز.. الثلاثاء 13 مايو.

4- بتروجيت.. السبت 24 مايو.

5- فاركو.. الأحد 1 يونيو.