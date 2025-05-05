شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يواصل الصدارة رغم الهزيمة والأهلي وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق بيراميدز تربعة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، رغم الهزيمة المفاجئة التى تلقاها السماوي فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما استغل الأهلي تعثر بيراميدز ليقلص الفارق فى صراع الصدارة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد فوزه على حرس الحدود في نفس الجولة بخماسية نظيفة.

وجاء ترتيب الفرق التسعة المتنافسة على الدوري كالتالي:



ترتيب الدوري المصري

وجاءت لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز في حال تساوي نقاط الفريقين كالتالي:

1ـ النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلهم، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الأن بفارق 3 أهداف.

2ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

3ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4ـ النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5ـ في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة