تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الجزائرى يسرى بوزوق

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دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع الجزائرى يسرى بوزوق لاعب فريق الرائد السعودى، للانضمام للزمالك خلال ميركاتو الصيف، وتدعيم خط هجوم الفريق.



يسرى بوزوق





مفاوضات الزمالك مع يسري بوزوق

وبدأت المفاوضات مع يسري بوزوق وناديه، خاصة أن اللاعب يرتبط بعقد مع الرائد يمتد موسم آخر، حيث إن عقد بوزوق مع فريقه لمدة موسم ونصف بدءا من انتقالات الشتاء.



يسري بوزوق

الزمالك يتفق مع الرائد السعودى على صفقة يسري بوزوق

وتوصل الزمالك لاتفاق مع مسئولي الرائد السعودى لشراء المدة المتبقية في عقد يسري بوزوق مع ناديه، على أن يتم الاتفاق على الأمور المالية والتفاصيل خلال الفترة الجارية، ويسعى الزمالك للوصول إلى مقابل مالى يتناسب مع إمكانات الزمالك المالية، خاصة أن الزمالك يبحث ضم لاعبين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم، ليكون انتقالهم صفقات حرة.

صحيفة الشرق السعودية تبرز اهتمام الزمالك بضم يسري بوزوق

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن توصل الزمالك لاتفاق مع نادي الرائد لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب الجزائري يسري بوزوق، الذي انضم إلى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لعام ونصف ورغم مشاركته بانتظام، لم يحقق بوزوق التطلعات المطلوبة من جماهير الرائد.