شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قواعد تحسم بطل الدوري المصري قبل 4 جولات من نهاية البطولة والان مع تفاصيل الخبر

سقط فريق بيراميدز في فخ الهزيمة أمام فاركو في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، ليشعل المنافسة من جديد على لقب البطولة المحلية، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 47 مواصلاً تربعه على عرش الدوري رغم اقتراب منافسيه من القمة.

توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة في الجولة الرابعة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتبقى لفريق بيراميدز 4 مباريات في المسابقة، حيث بات في حاجة إلى الفوز بهم جميعاً لضمان التتويج باللقب خاصة في ظل ملاحقة الأهلي للسماوي، حيث يفصل الأحمر نقطة واحدة فقط عن الصدارة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد فوزه على حرس الحدود في نفس الجولة بخماسية نظيفة، ويتبقى لكل فريق منهم 4 مباريات.

بينما ينافس الزمالك من بعيد، في ظل تواجده بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويخوض مباراة في الثامنة مساءً أمام البنك الأهلي بالجولة الرابعة، ويترقب الأبيض تعثر الأهلي وبيراميدز.

وجاءت لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز بخصوص حسم بطل المسابقة في حال تساوي نقاط الفريقين كالتالي:

1ـ النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلهم، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الأن بفارق 3 أهداف.

2ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

3ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4ـ النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5ـ في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة